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БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара"

26.06.2020 11:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

БЖД назначила дополнительный поезд №644/643 Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара". Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска - с 17 по 20 июля. Время отправления состава со станции Минск-Пассажирский - 12:28, а прибытие в Витебск - в 16:08. После концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:42.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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БЖД назначила дополнительный поезд №644/643 Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара". Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения...
 
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