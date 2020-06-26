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Госсектор осваивает электронное управление и электронный документооборот

26.06.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Электронное управление и электронный документооборот. Это основные черты так называемого электронного правительства - e-government, которые мировые эксперты выделяют, говоря о государственном управлении будущего. Основа концепции: оптимизация некогда неподъемных бюрократических госаппаратов в гармоничную цифровую систему, объединяющую все сферы государственной, производственной и общественной жизни. Очевидно, Беларусь еще в начале этого пути, однако программисты предлагают все новые технические решения, а ведомства рассказывают о внедрении новых баз данных и сервисов. Каких? 

Разбирался Алексей Потапов. Если бы жизнь белоруса решили представить справочником от а до я,  правильнее его было бы назвать справочником от нуля до единицы. Да и  его, вероятно, опубликовали бы в двоичном коде. Настолько прочно во все сферы жизни страны за годы вплелась цифровизация, что ее впору называть новым национальным кредо. Буквально на днях в Беларуси презентовали одну из первых в СНГ технологий электронной оплаты без терминала - через смартфон. Удобно в маршрутках. А налоговики и ОБЭП апробируют новое ПО от программистов - вскрывает скрытые коррупционные связи.  Виктор Сидоренко, зав IT-сектора Минздрава, рассказывает: в первые недели  врачи по всей стране остались один на один с малоизученной  болезнью. COVID заставил быстро меняться: в разгар эпидемии видеомосты - главный проводник опыта столичных коллег  региональным.


Кабинеты телемедицины теперь открываются в больницах повсеместно


Не забрасывают, впрочем, и другие онлайн-проекты: электронные рецепты (позволяют получить лекарства по специальной карте) и единую базу данных пациентов. Работа над ней еще продолжается.  Электронные журнал и дневник, регистры учеников и учреждений - то, что Минобр переводит традиционно бумажные школы в цифру, не новость. Ведомству часто давали понять: учитель учит, на заполнение бумажек у него  нет  ни сил, ни времени. На свет постепенно появляются базы данных. Пока разрозненные. Теперь их надо как-то объединять. К слову, за видеосвязь, по-видимому, теперь возьмутся. Как и медицина, система образования учла уроки экстренного перехода на дистанционку в разгар пандемии.


"115.бел" и "Расчет ЖКУ". Эти сервисы теперь знакомы почти каждому белорусу, у которого есть компьютер и квартира


Первый сервис позволяет не дозваниваться по полдня в ЖЭС, а оставить заявку. Второй -  два клика оплатить услуги без очередей на почте и книжек оплаты услуг. Коммунальщики говорят: следующим шагом должны стать жировки, которые давно уже хотят отправить в прошлое, окончательно покончив с дедовскими методами оплаты коммуналки. Своей целью в общем деле цифровизации экономики коммунальщики видят полную автоматизацию сбора показаний и оплаты населения, что помогло бы вовсе исключить человеческий фактор. Все эти разработки должны стать частью так называемого информационного правительства, призванного разгрузить госаппарат и улучшить как саму систему управления, так и диалог власти с жителями. 
Первый прообраз такого IT-регистра - межбанковская система идентификации, ее задействовали во время переписи. Также эксперт отмечает хорошие начинания ведомств, но констатирует: электронное правительство пока на старте пути и требует более основательного подхода. Похожего мнения придерживаются и аналитики зарубежья, приводя в пример опыт соседей. 

Благодаря своему проекту эстонские власти стали самым цифровым правительством в Европе. И, что примечательно, почти не изобретали велосипед: просто объединили все частные инициативы и создали под них единую инфраструктуру, заинтересовав IT-подрядчиков и создав комфортную, а главное эффективную административную среду. 

 
Теги: Новости
 
 
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Электронное управление и электронный документооборот. Это основные черты так называемого электронного правительства - e-government, которые мировые эксперты выделяют,...
 
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