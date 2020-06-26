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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артезианские скважины под контролем специалистов Под контролем природоохранных организаций артезианские скважины Минской области. Именно они обеспечивают водой жилые дома и предприятия региона. Средний срок...

Под контролем природоохранных организаций артезианские скважины Минской области. Именно они обеспечивают водой жилые дома и предприятия региона. Средний срок службы каждой из них - около 20 лет. Однако некоторые используют и дольше, что может привести к загрязнению подземных вод. Специалисты проверяют состояние скважин, при необходимости их консервируют или ликвидируют. Сейчас такая работа активно проходит в Любанском районе. Всего же в Минской области в этом году намерены полностью остановить работу 80 таких сооружений.Всего в Минской области около 8 тысяч действующих артезианских скважин.