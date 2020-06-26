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Артезианские скважины под контролем специалистов

26.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под контролем природоохранных организаций  артезианские скважины Минской области. Именно они обеспечивают водой жилые дома и предприятия региона. Средний срок службы каждой из них - около 20 лет. Однако некоторые используют и дольше, что может привести к загрязнению подземных вод. Специалисты проверяют состояние скважин, при необходимости их консервируют или ликвидируют. Сейчас такая работа активно проходит в Любанском районе. Всего же в Минской области в этом году намерены полностью остановить работу 80 таких сооружений.

Всего в Минской области около 8 тысяч действующих артезианских скважин.

 
 
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Под контролем природоохранных организаций  артезианские скважины Минской области. Именно они обеспечивают водой жилые дома и предприятия региона. Средний срок...
 
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