«Его ждут пациенты». На свободу по амнистии вышел уникальный врач Андрей Савченко

Источник материала: Tut.by

Одного из лучших эндоскопистов страны Андрея Савченко задержали в зале суда после оглашения приговора в феврале 2019 года. Несмотря на просьбы пациентов, бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) отправили в колонию на 2,5 года по обвинению во взятке в три тысячи белорусских рублей.



Андрея Савченко ждут его пациенты. Фото: из семейного архива

Как стало известно TUT.BY, вчера из могилевской колонии по амнистии освободили бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска Андрея Савченко.

— Ну как может чувствовать себя человек после колонии? Ему нужно время прийти в себя. Вряд ли Андрей Васильевич будет сидеть дома, он жизни не представляет без работы и его ждут пациенты, — рассказывает TUT.BY знакомый семьи Савченко.

Напомним, уникальный врач Андрей Савченко был задержан в рамках громкого «дела медиков» летом 2018 года. Тогда его коллеги из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии рассказывали :

— Это единственный специалист в своем роде, больше 30 лет проработал в больнице. У нас только один вопрос: «Почему?».

Позже Андрея Васильевича отпустили из СИЗО, он снова вернулся на работу и дожидался суда в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки). В день оглашения приговора врач был уверен: его не отправят в колонию, ведь накануне гособвинение запросило наказание в виде 2,5 года ограничения свободы без конфискации имущества. Суд решил иначе и приговорил Савченко к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Медика задержали в зале суда.

Все это время врача поддерживали его пациенты, они даже приходили в суд на апелляцию со словами: «Он гений, заменить его нельзя ».

— Этот врач помог нашей семье, когда в маленьком районном городке моему отцу, можно сказать, отказали в помощи. Андрей Васильевич взялся за его лечение и каждые полгода делал сложнейшие операции. Совершенно бесплатно и без всяких взяток! — рассказывала TUT.BY Татьяна в марте 2019 года. — А теперь мы не знаем, как быть… Каждые полгода отцу нужны эти операции, кто будет их проводить? И таких пациентов, как мой отец, много. Я бы хотела, чтобы суд услышал слова пациентов!

Вся семья Савченко, жена, дочка с зятем — профессора, врачи.