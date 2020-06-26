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Пить или не пить. Минскводоканал ждет подтверждение центра гигиены и эпидемиологии

26.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проблема с водоснабжением в столице практически решена. Нарушения наблюдаются в единичных домах. Минскводоканал в непрерывном режиме вел работы на сетях водоснабжения. Результаты исследований лаборатории предприятия за ночь свидетельствуют, что вода в распределительной сети соответствует санитарным правилам и нормам. Как только это подтвердит Минский городской центр гигиены, запрет на использование водопроводной воды для питья снимут.

Причина происшествия пока неизвестна. Есть версия, что ЧП связано с выполнением технических регламентов после замены части водопровода. В пострадавшие районы организован подвоз питьевой воды в автоцистернах - пунктов более 30. 

Напомним, для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Владимир Кухарев.

 
 
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Проблема с водоснабжением в столице практически решена. Нарушения наблюдаются в единичных домах. Минскводоканал в непрерывном режиме вел работы на сетях...
 
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