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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пить или не пить. Минскводоканал ждет подтверждение центра гигиены и эпидемиологии Проблема с водоснабжением в столице практически решена. Нарушения наблюдаются в единичных домах. Минскводоканал в непрерывном режиме вел работы на сетях...

Проблема с водоснабжением в столице практически решена. Нарушения наблюдаются в единичных домах. Минскводоканал в непрерывном режиме вел работы на сетях водоснабжения. Результаты исследований лаборатории предприятия за ночь свидетельствуют, что вода в распределительной сети соответствует санитарным правилам и нормам. Как только это подтвердит Минский городской центр гигиены, запрет на использование водопроводной воды для питья снимут.Причина происшествия пока неизвестна. Есть версия, что ЧП связано с выполнением технических регламентов после замены части водопровода. В пострадавшие районы организован подвоз питьевой воды в автоцистернах - пунктов более 30.Напомним, для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Владимир Кухарев.