Как бороться с соседями, нарушающими ваши права

Источник материала: Полесская правда

Казалось бы, к соседям отлично бы подошел лозунг из всем известного мультфильма про кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно». Однако жизненные обстоятельства иногда складываются так, что говорить о дружбе и хороших отношениях не приходится, а вооружившись знаниями и терпением необходимо отстаивать свои права на нормальную спокойную жизнь. Конечно, можно попытаться поговорить самим и решить вопрос мирно с соседями, ведь как писал Сунь-цзы в трактате «Искусство войны» – «лучшее из лучшего – это победить чужую армию, не сражаясь». Если без борьбы с соседями не обойтись, то воспользуйтесь пошаговой инструкцией, основанной на опыте юристов.

1. Прежде чем идти войной на соседей, следует изучить «Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 399 от 21 мая 2013 г.(далее – Правила). В п. 7.10 Правил закреплена норма, о том, что пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами можно лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме. В любой день недели с 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий).





Справка

Допустимые и максимальные уровни звука в жилых помещениях жилого дома должны соответствовать Санитарным нормам (п. 37 Санитарных норм, утв. постановлением Минздрава от 20 августа 2015 г. № 95). При этом допустимым уровнем шума является такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму (абз. 2 ч. 1 п. 4 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, утв. постановлением Минздрава от 16 ноября 2011 г. № 115).

Если вы считаете, что уровень шума даже в разрешенное время превышает допустимое значение, то его нужно измерить. Самостоятельно это сделать не получится, даже если скачать на мобильный телефон специальные приложения. Исследования уровня шума на договорной основе осуществляют органы и учреждения Госсаннадзора и другие юридические и физические лица, аккредитованные на проведение указанных исследований. Если назрела острая ситуация, жильцы могут обратиться в санстанцию, чтобы произвести необходимые замеры.

В свою очередь, эксплуатирующие организации обязаны периодически проверять санитарно-техническое состояние конструкций и элементов жилых домов и своевременно устранять выявленные неисправности, в том числе и реагировать на разрешение проблем излишнего шума, правда, только в свое рабочее время.

2. Помимо Правил следует знать и нормы, закрепленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории» которое регулирует время, когда нельзя производить работы по переустройству и перепланировке, но не ремонтные работы в квартире (далее – постановление № 384).

Справка

Перепланировка – изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

Переустройство – изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом и (или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

К работам по переустройству и (или) перепланировке относятся:

замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

изменения в несущих конструкциях;

изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

Для таких шумных работ действует более жесткий график: нельзя проводить такие работы в выходные и праздничные дни, а в рабочие дни не начинать их ранее 9 часов и заканчивать их позднее 19 часов. К выходным дням относятся суббота и воскресенье.

Справочно

За нарушение указанных правил предусмотрен штраф.

Статья 21.16. Нарушение правил пользования жилыми помещениями 1. Нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома (за исключением оплаты за техническое обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые населению, отчислений на капитальный ремонт), конструктивных элементов и инженерных систем либо самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати до пятидесяти базовых величин.

2. Самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, приведшие к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до семидесяти базовых величин.

3. В случае перечисленных нарушений следует обращаться в ЖЭУ или предприятие по обслуживанию жилищного фонда своего района с письменным заявлением. Но стоит учитывать: коммунальные организации работают до 18 часов, а различного рода дебоширы зачастую нарушают покой граждан именно вечером и ночью. В этом случае «пострадавшей стороне» стоит обращаться в милицию по телефону «102».

Непосредственно рассмотрение шумов согласно ст. 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях относится к компетенции органов жилищно-коммунального хозяйства, и куда бы не обратился жилец по факту шума, его заявление будет направлено по принадлежности, т. е. в адрес ЖЭУ, который обслуживает данный дом.

Все сообщения данного рода регистрируются, после этого на место выезжает мастер ЖЭУ или наряд милиции, опрашиваются соседи, составляется протокол и начинается административный процесс.

Если административный процесс начат, но соседи продолжают нарушать ваш покой, то важно не просто ждать пока административный процесс завершится и пережидать постоянный шум, а действовать. О каждом новом факте шума (даже если это один день, но разное время), жильцам надо сообщать в ЖЭУ или милицию. По каждому факту будет начат новый административный процесс. То есть протоколы об административном правонарушении составляются столько раз, сколько было зафиксировано случаев шума.

Согласно Жилищному кодексу Республики, Беларусь, предусмотрены статьи, где указано, что если наниматель квартиры в течение года три и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил и был предупрежден о том, что может быть выселен из жилого помещения, и после такого предупреждения привлекался заново, то он подлежит выселению через суд. Если это собственник жилого помещения, то может быть подано исковое заявление в суд об отчуждении его жилого помещения.

Постановления об административных правонарушениях (показательные, именно с применением штрафных санкций), рассмотренные судом контролируются сотрудниками ЖЭУ, а исковые заявления подают специалисты ЖРЭО.

Если правила нарушает член семьи собственника, то, согласно Жилищному кодексу Республики, Беларусь, он может быть выселен только по требованию собственника.

4. Можно самостоятельно предъявить в суд иск об устранении нарушений ваших прав. Для этого необходимо самостоятельно собрать доказательную базу. Конечно, можно включить диктофон или видеозапись на мобильном телефоне, но важно учитывать, что такая база не всегда служит доказательством в суде. Поэтому лучше все же обращаться в органы внутренних дел. Именно их рапорты в последующем играют очень большую роль при рассмотрении дела в суде. Также они устанавливают персональные данные нарушителя. Зачастую, когда жильцы обращаются в ЖЭУ с заявлением, дело прекращается в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению за данное правонарушение, т. к. в ЖЭУ отсутствуют специализированные базы, и нет персональных данных соседей-нарушителей, а жильцы сами не знают. И такую информацию ЖЭУ не предоставляет расчетно-справочный центр даже по письменному запросу.

Также доказательной базой служат протоколы опроса соседей, однако часто люди сами отказываются оказывать содействие сотрудникам ЖЭУ в установлении виновного лица – не хотят давать свидетельские показания, не пускают в квартиру для составления акта осмотра и т. п., тем самым затрудняя и замедляя процесс рассмотрения данной категории дел.

Поэтому очень важно заручиться показаниями тех жильцов, чьи права также нарушены соседями-нарушителями. Можно самим взять у них письменные показания и предоставить в ЖЭУ. Только с показаниями свидетелей доказательная база и весь процесс будут эффективны.

5. ВАЖНО

Если ваш покой нарушен соседским семейным скандалом, руганью, признаками насилия, угрозой жизни, призывами на помощь, следует незамедлительно звонить в «102», чтобы сотрудники милиции успели пресечь правонарушение, и не допустить трагедии.