Нас ждут жаркие выходные. Когда станет прохладнее?

Источник материала: Tut.by

Жаркую и сухую погоду на территорию страны принес обширный скандинавский антициклон. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Уже в субботу днем с территории Польши сместится атмосферный фронт и принесет кратковременные дожди в Брестскую и Гродненскую области. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу, 27 июня, преимущественно без осадков, лишь днем по западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12...18°С, максимальная днем +25...31°С. На субботу из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.

В воскресенье, 28 июня, на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14...19°С, максимальная днем +21...28°С.

В понедельник, 29 июня, ночью в отдельных районах Гомельской области, утром и днем местами по республике кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14...19°С, максимальная днем +23...29°С.

Со вторника в Беларуси установится прохладная погода, прогнозируют синоптики.