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Более 12 тысяч горшков. Посмотрите, как в Гомеле цветами украсили Советскую
26.06.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле выросла стена из петуний. Десятки тысяч цветов украсили улицу Советскую. Фото
Для создания композиции потребовалось более 12 тысяч горшков с петуниями.
Всего, по данным предприятия «Красная гвоздика», этим летом на украшение городских улиц пошло около 400 тысяч цветов.
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Для создания композиции потребовалось более 12 тысяч горшков с петуниями.
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