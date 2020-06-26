Более 12 тысяч горшков. Посмотрите, как в Гомеле цветами украсили Советскую

Источник материала: Tut.by

В Гомеле выросла стена из петуний. Десятки тысяч цветов украсили улицу Советскую. Фото опубликовала «Гомельская правда». Вы только посмотрите, какая красота!





Для создания композиции потребовалось более 12 тысяч горшков с петуниями.

Всего, по данным предприятия «Красная гвоздика», этим летом на украшение городских улиц пошло около 400 тысяч цветов.







