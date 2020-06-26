Минздрав: вода в Минске на части территорий уже соответствует требованиям, но не везде

Источник материала: Tut.by

Вода в Минске на части территорий уже соответствует требованиям, но не везде. Об этом сообщает Мининстерство здравоохранения в своем телеграм-канале.



Очереди за водой в Сухарево 24 июня. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе.

По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям.

При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (по запаху).

За сутки исследовано более 200 проб воды.

Какие показатели были «нестандартными»?

В сообщении Минздрава поясняется, по каким показателям вода была некачественной.

Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по таким показателям:

«запах» — до 5 баллов (норма 2);

«окисляемость перманганатная» — 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3;

«нефтепродукты» — 0,051−0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3;

аммиак — 0,051−0,053 мг/дм3.

В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям.

Выявление нестандартных проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Микробиологические показатели соответствуют требованиям.

Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС. О данных результатах сообщат дополнительно.

Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться.

от воды. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться. Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд.

К обеду «Минскводоканал» прокомментировал: все из-за жары . Позже — представил результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо.

. Позже — представил сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. Химики думают , что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор.

, что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор. В ночь с 24 на 25 июня на сайте «Минскводоканала» появилось объявление : пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно. В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирали мгновенно.

с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирали мгновенно. Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода продолжала пахнуть, пользоваться ею для питья и душа было нельзя.

Утром 26 июня в «Минскводоканале» сообщили, что, по данным лаборатории, вода в сети уже соответствует нормам, но пить ее пока запрещено.

нормам, но пить ее пока запрещено. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.