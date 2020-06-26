|
Минздрав: вода в Минске на части территорий уже соответствует требованиям, но не везде
26.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вода в Минске на части территорий уже соответствует требованиям, но не везде. Об этом
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе.
По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям.
При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (по запаху).
За сутки исследовано более 200 проб воды.
Какие показатели были «нестандартными»?
В сообщении Минздрава поясняется, по каким показателям вода была некачественной.
Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по таким показателям:
В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям.
Выявление нестандартных проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Микробиологические показатели соответствуют требованиям.
Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС. О данных результатах сообщат дополнительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода в Минске на части территорий уже соответствует требованиям, но не везде. Об этом сообщает Мининстерство здравоохранения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)