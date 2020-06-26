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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премии получат 100 школьников Минска Кандидатами на присуждение премий являются ученики 8–11-х классов, выдвигаемые управлениями по образованию администраций районов. В этом году на премию...

Кандидатами на присуждение премий являются ученики 8–11-х классов, выдвигаемые управлениями по образованию администраций районов. В этом году на премию претендовал 121 человек. За достижения в спортивных и творческих соревнованиях награждены 32 учащихся, за высокие результаты в интеллектуальных состязаниях - 68.Каждый из них получит по пять базовых величин.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите