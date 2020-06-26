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В Гомеле от пневмонии умер директор школы № 39
26.06.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле умер директор школы № 39 Сергей Камыш. Мужчина в последнее время был в больнице, где его лечили от пневмонии,
Сергей Камыш умер 25 июня. Ему было 49 лет.
Всю свою жизнь Сергей Камыш посвятил педагогической деятельности. В августе 2005 года возглавил гомельскую школу № 39. Коллеги отзываются о нем как об исключительно трудолюбивом и очень скромном человеке.
Прощание с Сергеем Камышом пройдет завтра, 27 июня, с 11 до 12 часов, в церкви святого праведного Иоанна Кормянского.
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Мужчина в последнее время был в больнице.
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