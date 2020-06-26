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Искали несколько дней, вызвали милицию: у гомельчанки украли смартфон. Оказалось - вороны

26.06.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле женщина несколько дней не могла найти свой смартфон. Оказывается, гаджет украли вороны. Про комичный случай рассказали в УВД.


25 июня в милицию с заявлением о краже обратилась гомельчанка. Она рассказала, что исчез ее смартфон, по которому она еще вечером разговаривала. При этом заявительница рассказала, что территория домовладения ограждена приличным забором, калитка закрывается, а по двору ходит большая немецкая овчарка. То есть, маловероятно, чтобы кто-то мог пробраться на территорию незамеченным.

Вместе с супругом женщина несколько дней искала пропажу, а затем уже пришла в милицию. Там, общаясь с милиционерами, обмолвилась: «Хоть ты на ворон думай!».

Милиционеры поинтересовались: «А что, есть во дворе вороны?» Женщина рассказала, что на соседнем участке на яблоне — воронье гнездо, и его обитатели время от времени таскают со двора вещи: например, один раз утащили литровую металлическую кружку, в другой — перекинули через забор лейку.

Женщине посоветовали проверить гнездо, в РОВД направили на место группу.

Группа уже выехала, когда позвонила обрадованная заявительница — нашелся телефон, в гнезде!

Милиционеры и следователь посмеялись над комичностью ситуации.

 
Теги: Гомель
 
 
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25 июня в милицию с заявлением о краже обратилась гомельчанка. Она рассказала, что исчез ее мобильный телефон, по которому она еще вечером разговаривала. При этом...
 
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