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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как обрезать сакуру, пересадить орхидею и избавиться от мха? Вопросы и ответы в программе "Дача" У орхидеи фаленопсиса корни разрослись во все стороны. Хотела пересадить ее летом. Стоит ли это делать? (Марина Владимировна, Вилейка) Что делать, если корешки...

Что делать, если корешки орхидеи уже просятся наружу? Может, пора пересадить ее в более крупный горшочек?Даже если вы пересадите ее в более крупный горшочек, корни все равно будут выходить на поверхность. Потому что эти растения в природе растут на деревьях. И для них это один из способов закрепиться их в пространстве.Замечали, что активнее всего корешки наращивают орхидеи, которые живут на кухне? Все просто. Корни ищут, где больше света и влаги. И делать с ними ничего не нужно - просто любуйтесь.А если корешки стали неприятного коричневого цвета, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество воды. Как правило, если вода очень жесткая, то соли накапливаются на корешках, и поверхность у них становится коричневой. Но если мы видим, что корешок очень ломкий, сухой, это значит, что растение требует пересадки. И при пересадке эти корешки нужно обязательно удалить.Только не переусердствуйте. Пересаживать здоровый фаленопсис можно раз в 2-3 года, не чаще. Весна и начало лета - лучшее для этого время.Идеальный газон - мечта каждого дачника. И если с зеленым ковром что-то пошло не так, бейте тревогу.Почему появляется мох на газоне? На появление мха и на выпадение газона влияет 2 основных фактора. Первое - отсутствие солнечного света в нужном количестве и качестве. То есть, газон в тени.Есть еще одна угроза газону - высокая влажность. И что с этим делать?Если мха на участке немного, можно просто присыпать его доломитовой мукой. А если мох заполонил большой участок вашего газона, то нужно обработать это место химией. Используйте препараты на основе меди или сульфата аммония. Со временем мох почернеет, и можно будет просто убрать его с газона.И не забудьте про стрижку газона. 3-5 см - оптимальная высота. Пусть трава будет свежей, густой и сочной.Да, остаться равнодушным к сакуре невозможно. В уходе деревце совсем неприхотливое. А что с обрезкой? Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны. Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают ухаживать за газоном, косить его. Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того, как распустились почки. А сейчас мы просто покажем особенности.Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо, чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. То есть, пенечек 1-2 см, который нужно обязательно замазать, чтобы деревце не заболело. С такой обрезкой вы точно справитесь.