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Как обрезать сакуру, пересадить орхидею и избавиться от мха? Вопросы и ответы в программе "Дача"

26.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У орхидеи фаленопсиса корни разрослись во все стороны. Хотела пересадить ее летом. Стоит ли это делать? (Марина Владимировна, Вилейка)

Что делать, если корешки орхидеи уже просятся наружу? Может, пора пересадить ее в более крупный горшочек? 

Как обрезать сакуру, пересадить орхидею и избавиться от мха? Вопросы и ответы в программе "Дача"


Даже если вы пересадите ее в более крупный горшочек, корни все равно будут выходить на поверхность. Потому что эти растения в природе растут на деревьях. И для них это один из способов закрепиться их в пространстве. 

Замечали, что активнее всего корешки наращивают орхидеи, которые живут на кухне? Все просто. Корни ищут, где больше света и влаги. И делать с ними ничего не нужно - просто любуйтесь.

А если корешки стали неприятного  коричневого цвета, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество воды. Как правило, если вода очень жесткая, то соли накапливаются на корешках, и поверхность у них становится коричневой. Но если мы видим, что корешок очень ломкий, сухой, это значит, что растение требует пересадки.  И при пересадке эти корешки нужно обязательно удалить. 

Только не переусердствуйте. Пересаживать здоровый фаленопсис можно раз в 2-3 года, не чаще. Весна и начало лета - лучшее для этого время.

На газоне начал разрастаться мох. Как от этого избавиться? (Виталий, Глубокое)

Идеальный газон - мечта каждого дачника. И если с зеленым ковром что-то пошло не так, бейте тревогу. 

Почему появляется мох на газоне? На появление мха и на выпадение газона влияет 2 основных фактора.  Первое - отсутствие солнечного света в нужном количестве и качестве. То есть, газон в тени. 

Есть еще одна угроза газону - высокая влажность. И что с этим делать?

Если мха на участке немного, можно просто присыпать его доломитовой мукой.  А если мох заполонил большой участок вашего газона, то нужно обработать это место химией. Используйте препараты на основе меди или сульфата аммония. Со временем мох почернеет, и можно будет просто убрать его с газона. 

И не забудьте про стрижку газона. 3-5 см - оптимальная высота. Пусть трава будет свежей, густой и сочной. 
 
Увидела в вашей программе красивые сакуры. Мечтаю о таком деревце у себя на даче. А нужно ли делать обрезку сакуре? Ели да, то какую?  (Елена, Паперня)

Да, остаться равнодушным к сакуре невозможно. В уходе деревце совсем неприхотливое. А что с обрезкой? Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны. Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают ухаживать за газоном, косить его. Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того, как распустились почки. А сейчас мы просто покажем особенности.

Как обрезать сакуру, пересадить орхидею и избавиться от мха? Вопросы и ответы в программе "Дача"


Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо, чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. То есть, пенечек 1-2 см, который нужно обязательно замазать, чтобы деревце не заболело. С такой обрезкой вы точно справитесь.
 
 
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У орхидеи фаленопсиса корни разрослись во все стороны. Хотела пересадить ее летом. Стоит ли это делать? (Марина Владимировна, Вилейка) Что делать, если корешки...
 
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