ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В субботу будет очень жарко! Где не стоит купаться в эти выходные

27.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На субботу из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха прогреется до 31 ºС. Многие устремятся к водоемам. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже ограничили купание в некоторых зонах отдыха. Кроме того, не стоит забывать про соблюдение правил на пляжах в условиях пандемии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Санитарно-эпидемиологическая служба с 19 по 25 июня обследовала 321 зону рекреации, на 40 из них нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований в содержании территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов и другое.

В некоторых местах «в связи с несоответствием показателей безопасности воды» специалисты рекомендовали ограничить или запретить купание.

Купание детей ограничено на городском пляж на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» (Жлобинский район)

Купание запрещено в четырех местах Могилевской области:

  • пляж на Гребеневском водохранилище, Могилев;
  • Печерское водохранилище, Могилев.
  • городской пляж по ул. Верхнеяловская, Чаусы;
  • пляж на городском озере по ул. Молодежная, Славгород.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует соблюдать следующие правила на пляжах:

  • социальное дистанцирование, гигиена рук, респираторный этикет;
  • лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения общественных зон отдыха;
  • купаться на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах);
  • посещая общественные зоны отдыха брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке;
  • для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже ограничили купание в некоторых зонах отдыха. Кроме того, не стоит забывать про соблюдение правил на пляжах в...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Поколение будущего" в новом проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика