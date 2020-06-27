В субботу будет очень жарко! Где не стоит купаться в эти выходные

Источник материала: Tut.by

На субботу из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности . Температура воздуха прогреется до 31 ºС. Многие устремятся к водоемам. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже ограничили купание в некоторых зонах отдыха. Кроме того, не стоит забывать про соблюдение правил на пляжах в условиях пандемии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Санитарно-эпидемиологическая служба с 19 по 25 июня обследовала 321 зону рекреации, на 40 из них нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований в содержании территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов и другое.

В некоторых местах «в связи с несоответствием показателей безопасности воды» специалисты рекомендовали ограничить или запретить купание.

Купание детей ограничено на городском пляж на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» (Жлобинский район)

Купание запрещено в четырех местах Могилевской области:

пляж на Гребеневском водохранилище, Могилев;

Печерское водохранилище, Могилев.

городской пляж по ул. Верхнеяловская, Чаусы;

пляж на городском озере по ул. Молодежная, Славгород.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует соблюдать следующие правила на пляжах:

социальное дистанцирование, гигиена рук, респираторный этикет;

лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения общественных зон отдыха;

купаться на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах);

посещая общественные зоны отдыха брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке;

для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду.