В субботу будет очень жарко! Где не стоит купаться в эти выходные

На субботу из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха прогреется до 31 ºС. Многие устремятся к водоемам. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже ограничили купание в некоторых зонах отдыха. Кроме того, не стоит забывать про соблюдение правил на пляжах в условиях пандемии.
Санитарно-эпидемиологическая служба с 19 по 25 июня обследовала 321 зону рекреации, на 40 из них нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований в содержании территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов и другое.
В некоторых местах «в связи с несоответствием показателей безопасности воды» специалисты рекомендовали ограничить или запретить купание.
Купание детей ограничено на городском пляж на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» (Жлобинский район)
Купание запрещено в четырех местах Могилевской области: