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Ремонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы
27.06.2020 10:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРемонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы. Об этом заявили накануне в Мингорисполкоме. Ситуация полностью локализована. Сейчас подача качественной воды организована практически во все дома. Вопрос - на личном контроле Президента. Специалисты проводят круглосуточный мониторинг. Пить воду можно будет, как только качество по составу и безопасности подтвердит Минский городской центр гигиены.
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Ремонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы. Об этом заявили накануне в Мингорисполкоме. Ситуация полностью...
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