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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы Ремонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы. Об этом заявили накануне в Мингорисполкоме. Ситуация полностью...

Ремонтные работы на водоводе могли стать причиной ухудшения качества воды в двух районах столицы. Об этом заявили накануне в Мингорисполкоме. Ситуация полностью локализована. Сейчас подача качественной воды организована практически во все дома. Вопрос - на личном контроле Президента. Специалисты проводят круглосуточный мониторинг. Пить воду можно будет, как только качество по составу и безопасности подтвердит Минский городской центр гигиены.