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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трагедия в Минске. Двое мужчин погибли после спуска в кабельный колодец ЧП произошло накануне вечером на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели из колодца достали 3 рабочих без сознания....

ЧП произошло накануне вечером на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели из колодца достали 3 рабочих без сознания. Медики констатировали смерть одного из них. Еще одного пытались реанимировать, однако он скончался. Третьего пострадавшего увезли на скорой. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы.