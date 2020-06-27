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Трагедия в Минске. Двое мужчин погибли после спуска в кабельный колодец
27.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧП произошло накануне вечером на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели из колодца достали 3 рабочих без сознания. Медики констатировали смерть одного из них. Еще одного пытались реанимировать, однако он скончался. Третьего пострадавшего увезли на скорой. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы.
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ЧП произошло накануне вечером на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели из колодца достали 3 рабочих без сознания....
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