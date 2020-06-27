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Под Минском открылся первый в стране инклюзивный пляж
27.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛовить лучи солнца у воды людям с ограниченными возможностями теперь станет намного комфортнее. Сегодня под Минском открылся первый в стране инклюзивный пляж. База отдыха № 9, что на Заславском водохранилище, стала приветливой и для маломобильных людей. Чтобы в инвалидном кресле беспрепятственно передвигаться по песку к воде, проложили деревянный трап и соорудили пантон. К обеденным столам - удобные пандусы, мангалы занизили, а раздевалки расширили.
Инициативу уже подхватили в Витебске, Пинске и Гомеле. Возможно, в скором времени и там оборудуют инклюзивные пляжи.
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Ловить лучи солнца у воды людям с ограниченными возможностями теперь станет намного комфортнее. Сегодня под Минском открылся первый в стране инклюзивный пляж....
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