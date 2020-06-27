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Памятный объект появился на месте деревни Ола, которая была зверски сожжена фашистами
27.06.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради сохранения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради...
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