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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Памятный объект появился на месте деревни Ола, которая была зверски сожжена фашистами Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради...

Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради сохранения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны., которая была зверски сожжена фашистами. Тогда погибли около 2 тысяч человек. По числу жертв трагедия равна 12 Хатыням. На новом мемориале побывала