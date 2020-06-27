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Памятный объект появился на месте деревни Ола, которая была зверски сожжена фашистами

27.06.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради сохранения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятный объект появился на месте деревни Ола, которая была зверски сожжена фашистами. Тогда погибли около 2 тысяч человек. По числу жертв трагедия равна 12 Хатыням. На новом мемориале побывала Анна Ковалева (видео).
 
 
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Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради...
 
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