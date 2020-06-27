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В Буйничах под Могилевом на местах боев 1941 года прошла масштабная поисковая экспедиция
27.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМногочисленные воинские захоронения, военная амуниция, останки оружия не единственное, что удалось найти. Главное - именные вещи солдат с надписями. Благодаря им историки надеются выяснить неизвестные имена героев, которые отдали жизнь за независимость страны. Андрей Ястребов присоединился к поискам (видео).
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Многочисленные воинские захоронения, военная амуниция, останки оружия не единственное, что удалось найти. Главное - именные вещи солдат с надписями. Благодаря им...
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