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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О том, как и чем живет Каменецкий район Брестчины, расскажем в “Главном эфире” Технологичность доения коров и ее эффективность - такую планку поставили на крупнейшем сельхозпредприятии Беларуси в Каменецком районе. Роботизированная...

Технологичность доения коров и ее эффективность - такую планку поставили на крупнейшем сельхозпредприятии Беларуси в Каменецком районе. Роботизированная карусель для доения коров будет первой в стране и СНГ и второй на просторах бывшего СССР. Благодаря такой машине один оператор сможет управляться с 24-я коровами, что значительно помогает сэкономить время и, как правило, деньги, а работу в сельском хозяйстве поднять на высокий уровень.О том,Брестчины, что волнует людей и почему сельское хозяйство не только выгодно, но и престижно, а традиции национальной кухни привлекают туристов - расскажем сегодня в 9 вечера в