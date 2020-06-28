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О том, как и чем живет Каменецкий район Брестчины, расскажем в “Главном эфире”
28.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТехнологичность доения коров и ее эффективность - такую планку поставили на крупнейшем сельхозпредприятии Беларуси в Каменецком районе. Роботизированная карусель для доения коров будет первой в стране и СНГ и второй на просторах бывшего СССР. Благодаря такой машине один оператор сможет управляться с 24-я коровами, что значительно помогает сэкономить время и, как правило, деньги, а работу в сельском хозяйстве поднять на высокий уровень.
О том,
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Технологичность доения коров и ее эффективность - такую планку поставили на крупнейшем сельхозпредприятии Беларуси в Каменецком районе. Роботизированная...
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