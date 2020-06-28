ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Елена Протасевич: Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость

28.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Я - за дипломатию, за культуру. Для меня важно искать возможность обойти острые углы и найти способ дипломатического решения проблем или (еще лучше) их вообще не создавать. Если бы люди могли выражать свою точку зрения, не проявляя агрессии, и при этом уверенно полагаться на справедливость, обеспеченную законами, многих проблем в обществе удалось бы избежать", - такое мнение высказала  член совета республиканского клуба "Хрустальный журавль", председатель регионального клуба творчески работающих педагогов "Сузор'е", учитель математики Дрогичинской СШ №1 Елена Протасевич.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я - за дипломатию, за культуру. Для меня важно искать возможность обойти острые углы и найти способ дипломатического решения проблем или (еще лучше) их вообще не...
 
Новости дня
Новости общества
 
О том, как и чем живет Каменецкий район Брестчины, расскажем в “Главном эфире”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика