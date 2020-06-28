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Елена Протасевич: Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
28.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Я - за дипломатию, за культуру. Для меня важно искать возможность обойти острые углы и найти способ дипломатического решения проблем или (еще лучше) их вообще не создавать. Если бы люди могли выражать свою точку зрения, не проявляя агрессии, и при этом уверенно полагаться на справедливость, обеспеченную законами, многих проблем в обществе удалось бы избежать", - такое мнение высказала член совета республиканского клуба "Хрустальный журавль", председатель регионального клуба творчески работающих педагогов "Сузор'е", учитель математики Дрогичинской СШ №1 Елена Протасевич.
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"Я - за дипломатию, за культуру. Для меня важно искать возможность обойти острые углы и найти способ дипломатического решения проблем или (еще лучше) их вообще не...
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