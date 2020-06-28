|
Появились результаты замеров воздуха в колодце, где погибли рабочие
28.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ с помощью автомобиля химической и радиационной защиты. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено. Об этом
Вот что известно об этой истории сейчас: рабочие строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером 26 июня их обнаружили без сознания в кабельном колодце на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клары Цеткин.
Двоих из них медикам спасти не удалось: их смерть констатировали на месте происшествия. Третий госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, ссадинами головы и плеча. 27 июня его
Что именно случилось с рабочими — пока неизвестно. Дело расследует Следственный комитет. Кроме того специальное расследование начал Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)