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Появились результаты замеров воздуха в колодце, где погибли рабочие

28.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ с помощью автомобиля химической и радиационной защиты. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено. Об этом сообщает Telegram-канал Минск.Официально.


Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY

Вот что известно об этой истории сейчас: рабочие строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером 26 июня их обнаружили без сознания в кабельном колодце на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клары Цеткин.

Двоих из них медикам спасти не удалось: их смерть констатировали на месте происшествия. Третий госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, ссадинами головы и плеча. 27 июня его перевели из реанимации в обычное отделение, состояние пациента было средней тяжести.

Что именно случилось с рабочими — пока неизвестно. Дело расследует Следственный комитет. Кроме того специальное расследование начал Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

 
Теги: Минск
 
 
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Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.
 
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