Белорусские студенческие отряды — признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Сегодня он принял участие в официальном открытии третьего трудового семестра — 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, ко

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Официальное открытие третьего трудового семестра — 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоялось сегодня на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Традиционно студенческие отряды БРСМ будут работать на знаковых объектах страны. Фишка третьего трудового семестра — 2020 в том, что впервые за последние 10 лет реализуется масштабный молодежный производственный трудовой проект с крупным предприятием Беларуси — ЗАО «Атлант». Наших ребят там ждут, для них зарезервированы рабочие места, и уже завтра они приступают к работе», — рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. — Сегодня молодые люди нужны везде: в сельском хозяйстве и на частных угодьях, они востребованы на строительстве объектов социальной инфраструктуры. Традиционно студенты педагогических вузов будут работать в детских оздоровительных лагерях».

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов — одно из приоритетных направлений БРСМ. В этом году запланирована работа 192 строительных, 509 сельскохозяйственных, 104 педагогических, 174 экологических, 413 сервисных, 27 медицинских и 147 производственных отрядов.

Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ подготовил культурно-досуговую программу. Так, состоятся турниры по футболу, волейболу, стритболу, теннису, шахматам, ребята сдадут нормы физкультурно-спортивного комплекса «Борись! Стремись! Побеждай!». Пройдут конкурсы: «Визитка отряда», агитационных плакатов «Труд крут и безопасен!», на лучшую студотрядовскую песню, средств индивидуальной защиты, интеллектуальные игры, творческий фестиваль «АтлантФЭСТ». Отпразднуют бойцы трудового проекта и традиционные студотрядовские праздники: 23 февраля, 8 марта, день Белорусских студенческих отрядов и Новый год.

Запись в студотряды продолжается. Подать заявку для работы в третьем трудовом семестре можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам! и #БСО. Начиная с марта, 23,4 тыс. человек уже забронировали места для работы в студотрядах различного профиля.

БелТА