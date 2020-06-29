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Июль принесет дожди. Погода в Витебске на неделе

29.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух: в среднем в дневные часы ожидается +23°C, прогнозирует Белгидромет. И почти каждый день будет дождь.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник днем до +26°C. Возможен дождь.

Во вторник ночью до 20 градусов тепла, днем — до 24 °C. Во второй половине дня ожидается сильный дождь и гроза.

Второй летний месяц начнется с дождей. Они в прогнозе на среду и четверг, 1−2 июля. Термометр в эти дни покажет +21…23°C.

Не забывайте зонтик и в пятницу, 3 июля, в праздничный выходной.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На предстоящей неделе в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух.
 
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