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Июль принесет дожди. Погода в Витебске на неделе
29.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух: в среднем в дневные часы ожидается +23°C,
В понедельник днем до +26°C. Возможен дождь.
Во вторник ночью до 20 градусов тепла, днем — до 24 °C. Во второй половине дня ожидается сильный дождь и гроза.
Второй летний месяц начнется с дождей. Они в прогнозе на среду и четверг, 1−2 июля. Термометр в эти дни покажет +21…23°C.
Не забывайте зонтик и в пятницу, 3 июля, в праздничный выходной.
Хорошей вам недели, друзья!
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На предстоящей неделе в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух.
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