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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Будущее БелАЭС обсудят сегодня в программе "Понятная политика" США готовы дать Польше кредит на строительство нескольких крупных АЭС. Сейчас в Америке кипит работа по отмене запрета на участие страны в реализации ядерных...

США готовы дать Польше кредит на строительство нескольких крупных АЭС. Сейчас в Америке кипит работа по отмене запрета на участие страны в реализации ядерных проектов за рубежом. Что касается Польши, она планирует построить шесть ядерных энергоблоков.В качестве поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Насколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы экономические, экологические и практические. Какое место отведено подобной технологии в мире и что нам даст белорусский атом? Обо всем детально и по порядку поговорим в. Сегодня после