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Будущее БелАЭС обсудят сегодня в программе "Понятная политика"

29.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

США готовы дать Польше кредит на строительство нескольких крупных АЭС. Сейчас в Америке кипит работа по отмене запрета на участие страны в реализации ядерных проектов за рубежом. Что касается Польши, она планирует построить шесть ядерных энергоблоков.

В качестве поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Насколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы экономические, экологические и практические. Какое место отведено подобной технологии в мире и что нам даст белорусский атом? Обо всем детально и по порядку поговорим в "Понятной политике". Сегодня после "Панорамы".

 
 
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США готовы дать Польше кредит на строительство нескольких крупных АЭС. Сейчас в Америке кипит работа по отмене запрета на участие страны в реализации ядерных...
 
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