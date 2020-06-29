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Странную пену заметили на Витьбе, от реки исходил неприятный запах
29.06.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В устье Витьбы 28 июня поверхность воды покрылась белой пеной. При этом от реки исходил неприятный запах: то ли чего-то гниющего, то ли канализационных стоков. Пена стекала в Западную Двину и там постепенно растворялась в большом потоке воды.
В устье Витьбы пена появилась практически год назад. Примечательно, что она покрыла воду так же, как и сейчас — после проливного дождя.
Подобное явление в городе наблюдалось и 5 лет назад, но на Двине: из стока ливневой канализации напротив ТРЦ «Марко-сити» хлынул поток такой же белой пены.
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В устье Витьбы 28 июня поверхность воды покрылась белой пеной. При этом от реки исходил неприятный запах: то ли чего-то гниющего, то ли канализационных стоков.
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