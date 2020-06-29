Странную пену заметили на Витьбе, от реки исходил неприятный запах

Источник материала: Tut.by

В устье Витьбы 28 июня поверхность воды покрылась белой пеной. При этом от реки исходил неприятный запах: то ли чего-то гниющего, то ли канализационных стоков. Пена стекала в Западную Двину и там постепенно растворялась в большом потоке воды.



Фото: Юрий Шепелев

В устье Витьбы пена появилась практически год назад. Примечательно, что она покрыла воду так же, как и сейчас — после проливного дождя.

Подобное явление в городе наблюдалось и 5 лет назад, но на Двине: из стока ливневой канализации напротив ТРЦ «Марко-сити» хлынул поток такой же белой пены.



Фото: Юрий Шепелев