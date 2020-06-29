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В Житковичском районе мужчину осудили за то, что он топором зарубил чужого пса
29.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 июня в Житковичах 61-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным,
20 апреля мужчина во дворе дома на ул. Солнечная в агрогородке Дуброва Житковичского района, «действуя из иных низменных побуждений (мести), игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, проявляя неоправданную агрессию и жестокость», зарубил топором чужую собаку.
Он признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье, совершенном из иных низменных побуждений. Ему назначен штраф в 40 базовых величин — 1080 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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25 июня в Житковичах 61-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным.
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