ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Житковичском районе мужчину осудили за то, что он топором зарубил чужого пса

29.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

25 июня в Житковичах 61-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным, рассказали в Верховном суде.


Фото: Lesly Juarez / Unsplash

20 апреля мужчина во дворе дома на ул. Солнечная в агрогородке Дуброва Житковичского района, «действуя из иных низменных побуждений (мести), игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, проявляя неоправданную агрессию и жестокость», зарубил топором чужую собаку.

Он признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье, совершенном из иных низменных побуждений. Ему назначен штраф в 40 базовых величин — 1080 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июня в Житковичах 61-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным.
 
Новости дня
Новости общества
 
Укравшему из автомобиля бизнесмена в Столбцах 50 тысяч долларов вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика