Погода на неделю: жара сменится дождями, а комфортное белорусское лето стоит ждать в выходные

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Беларуси будет малооблачная сухая и жаркая погода, но уже завтра жара спадет, но ненадолго. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фронтальный раздел, который придет к нам с территории Польши, будет формировать в Беларуси погоду 30 июня, во вторник: 30-градусная жара уйдет. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра и сильные ливни. При смещении фронтального раздела юго-восточный ветер сменится на западный, северо-западный и на Беларусь начнет поступать более прохладный воздух и среднесуточная температура приблизится к своим климатическим значениям. В ночные часы ожидается +12…+18 °С, максимальная температура днем +20…+25 °С, по юго-востоку на пару градусов теплее.

1 июля, в среду, погоду в нашей стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, в дневные часы скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +19…+25°С, по югу до +27°С.

В четверг, 2 июля, ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах страны скажется влияние фронтальной системы, вслед за которой начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы. Появится больше облаков. Ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +23…+29 °С, по югу она повысится до +30…+32 °С.

3 июля, в пятницу, Беларусь окажется под влиянием медленно смещающегося на юго-восток атмосферного фронта. Поэтому ожидается ночью и утром на большей части территории, а днем в основном по юго-восточной половине страны кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12 °С по северо-западу до +20°С по юго-востоку Беларуси, максимальная днем +20…+27 °С, в юго-восточных районах — около +30 °С.

В предстоящие выходные атмосферное давление подрастет и установится комфортная погода. Осадков ожидается мало, лишь днем в воскресенье в отдельных районах возможны короткие летние дожди. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный. Преобладающие температуры ночью +10…+16 °С, в разгар дня +23…+28 °С.