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Укравшему из автомобиля бизнесмена в Столбцах 50 тысяч долларов вынесли приговор
29.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Столбцовского района вынес приговор 40-летнему жителю Фаниполя за кражу в особо крупных размерах — он украл из автомобиля бизнесмена 50 тысяч долларов. Об этом
Его признали виновным в краже в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также к штрафу в 200 базовых величин (5400 рублей). Из-за амнистии ему сократили срок на год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, 23 февраля милиция
Как оказалось, сигнализация в машине не сработала и автомобиль оказался не заперт. Этим и воспользовался 40-летний житель Фаниполя. Найдя на заднем сиденье пакет с валютой, он забрал его, а сумка с 20 тысячами долларов так и осталась в машине.
Мужчину нашли и задержали в течение суток. Ранее он не был судим, работал индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями.
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Его признали виновным в краже в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также к...
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