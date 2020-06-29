Укравшему из автомобиля бизнесмена в Столбцах 50 тысяч долларов вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

Суд Столбцовского района вынес приговор 40-летнему жителю Фаниполя за кражу в особо крупных размерах — он украл из автомобиля бизнесмена 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: МВД Беларуси

Его признали виновным в краже в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также к штрафу в 200 базовых величин (5400 рублей). Из-за амнистии ему сократили срок на год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, 23 февраля милиция задержала 40-летнего жителя Фаниполя по подозрению в краже 50 тысяч долларов из машины бизнесмена в Столбцах. Предприниматель рассказал, что вечером 21 февраля приехал из Минска, припарковал свой автомобиль BMW X6 и отправился домой. В салоне машины осталась лежать крупная сумма денег: 50 тысяч долларов в пакете на заднем сиденье и около 20 тысяч долларов в сумке. В ночь с 21 на 22 февраля 50 тысяч долларов, которые лежали на заднем сиденье, украли.

Как оказалось, сигнализация в машине не сработала и автомобиль оказался не заперт. Этим и воспользовался 40-летний житель Фаниполя. Найдя на заднем сиденье пакет с валютой, он забрал его, а сумка с 20 тысячами долларов так и осталась в машине.

Мужчину нашли и задержали в течение суток. Ранее он не был судим, работал индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями.