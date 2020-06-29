ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Состоялся торжественный выпуск молодых специалистов МЧС

29.06.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек.

На торжественный выпуск приехал и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он пообщался с талантливой молодежью и поздравил молодых специалистов.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: "Знаковое событие не только для нашего университета, но в целом для нашей системы. Мы получаем достаточное количество профессионалов. Уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств".

В ходе церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту, подарили всем присутствующим музыкальный подарок - вальс. 

Выпускники прощались со знаменем университета и в последний раз прошли торжественным маршем по плацу спасательного вуза.

Кроме того, 44 выпускникам присвоены степень магистра управления и магистра технических наук. Впервые мероприятие транслировалось в онлайн-режиме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек. На торжественный выпуск приехал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Солнечно и ветрено. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика