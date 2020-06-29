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Состоялся торжественный выпуск молодых специалистов МЧС
29.06.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек.
На торжественный выпуск приехал и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он пообщался с талантливой молодежью и поздравил молодых специалистов.
Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: "Знаковое событие не только для нашего университета, но в целом для нашей системы. Мы получаем достаточное количество профессионалов. Уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств".
В ходе церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту, подарили всем присутствующим музыкальный подарок - вальс.
Выпускники прощались со знаменем университета и в последний раз прошли торжественным маршем по плацу спасательного вуза.
Кроме того, 44 выпускникам присвоены степень магистра управления и магистра технических наук. Впервые мероприятие транслировалось в онлайн-режиме.
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Дипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек. На торжественный выпуск приехал...
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