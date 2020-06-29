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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялся торжественный выпуск молодых специалистов МЧС Дипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек. На торжественный выпуск приехал...

Дипломы университета МЧС в этом году получили более 300 выпускников, из них долгожданные лейтенантские погоны - около 140 человек.На торжественный выпуск приехал и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он пообщался с талантливой молодежью и поздравил молодых специалистов.В ходе церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту, подарили всем присутствующим музыкальный подарок - вальс.Выпускники прощались со знаменем университета и в последний раз прошли торжественным маршем по плацу спасательного вуза.Кроме того, 44 выпускникам присвоены степень магистра управления и магистра технических наук. Впервые мероприятие транслировалось в онлайн-режиме.