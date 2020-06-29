Брянские пограничники за одну ночь задержали 60 человек, пытавшихся въехать в Россию из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Только за одну ночь, с 27 на 28 июня, задержали 60 человек, пытавшихся въехать в Россию со стороны Беларуси. Они пробирались в соседнюю страну не тайными тропами, а с комфортом — на микроавтобусах. Об этом сообщает издание Брянск Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления по Брянской области.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Злынковском районе в два часа ночи российский пограничный наряд остановил два микроавтобуса, перевозивших с территории Беларуси 36 человек. Два часа спустя на трассе Гомель — Брянск пограничники совместно с сотрудниками полиции остановили еще два автомобиля, в которых было более 20 человек.

Задержанные привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на 150 тысяч российских рублей (около 2170 долларов).

В российской погранслужбе не указали, сколько из задержанных нарушителей являются белорусами, но напоминают — в настоящее время действует временное ограничение на пересечение российско-белорусского участка границы. Оно не распространяется на отдельные категории граждан.