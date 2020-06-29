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Брянские пограничники за одну ночь задержали 60 человек, пытавшихся въехать в Россию из Беларуси

29.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только за одну ночь, с 27 на 28 июня, задержали 60 человек, пытавшихся въехать в Россию со стороны Беларуси. Они пробирались в соседнюю страну не тайными тропами, а с комфортом — на микроавтобусах. Об этом сообщает издание Брянск Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления по Брянской области.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Злынковском районе в два часа ночи российский пограничный наряд остановил два микроавтобуса, перевозивших с территории Беларуси 36 человек. Два часа спустя на трассе Гомель — Брянск пограничники совместно с сотрудниками полиции остановили еще два автомобиля, в которых было более 20 человек.

Задержанные привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на 150 тысяч российских рублей (около 2170 долларов).

В российской погранслужбе не указали, сколько из задержанных нарушителей являются белорусами, но напоминают — в настоящее время действует временное ограничение на пересечение российско-белорусского участка границы. Оно не распространяется на отдельные категории граждан.

 
Теги: Гомель
 
 
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Задержанные привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на 150 тысяч российских рублей (около 2170 долларов).
 
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