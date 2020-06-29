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Чартеры в Тунис из Беларуси отложены до 5 июля
29.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля. Первоначально перелеты планировалось начать с воскресенья. Однако старт перенесли. Вероятно, к 5 июля наша страна войдет в так называемый зеленый список государств, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19. Напомним, Тунис открыл свои границы для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда - с тестами и без.
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Чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля. Первоначально перелеты планировалось начать с воскресенья. Однако старт перенесли. Вероятно, к 5 июля...
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