Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чартеры в Тунис из Беларуси отложены до 5 июля Чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля. Первоначально перелеты планировалось начать с воскресенья. Однако старт перенесли. Вероятно, к 5 июля...

Чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля. Первоначально перелеты планировалось начать с воскресенья. Однако старт перенесли. Вероятно, к 5 июля наша страна войдет в так называемый зеленый список государств, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19. Напомним, Тунис открыл свои границы для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда - с тестами и без.