Брестских блогеров Петрухина и Кабанова перевели в СИЗО Минска. Они проходят по «делу Тихановского»

Источник материала: Tut.by

Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает « Брестская Весна ».



Александр Кабанов на фото слева, Сергей Петрухин — справа. Фото: фейсбук Александра Кабанова

Оба блогера сейчас находятся в СИЗО № 1. До перевода в Минск они сидели «на сутках» в изоляторах временного содержания.

Александру Кабанову 29 июня волонтеры передали лекарства — у него проблемы с желудком.

Сергею Петрухину также отнесли передачу.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 342 УК и связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан гомельский блогер Сергей Тихановский — руководитель штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, утверждают правозащитники.

Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.