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Брестских блогеров Петрухина и Кабанова перевели в СИЗО Минска. Они проходят по «делу Тихановского»
29.06.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Оба блогера сейчас находятся в СИЗО № 1. До перевода в Минск они сидели «на сутках» в изоляторах временного содержания.
Александру Кабанову 29 июня волонтеры передали лекарства — у него проблемы с желудком.
Сергею Петрухину также отнесли передачу.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 342 УК и связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан гомельский блогер Сергей Тихановский — руководитель штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, утверждают правозащитники.
Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
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