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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудник Генпрокуратуры: Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, об этом сегодня заявил журналистам сотрудник Генеральной прокуратуры Павел Елисеев. Отметим,...

Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, об этом сегодня заявил журналистам сотрудник Генеральной прокуратуры Павел Елисеев. Отметим, актуальное заявление было сделано на фоне возросшего количества обращений в органы внутренних дел людей, которые подверглись необоснованным нападкам в интернете. В частности, заявители жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Во всех случаях причина нападок - выражение позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны. В Генпрокуратуре отметили, что такие явления не только неприемлемы, но и преследуются по закону.Сегодня органами внутренних дел проводится проверка по целому ряду обращений от граждан за клевету в интернете. Среди заявителей медийные личности и известные спортсмены. В Генпрокуратуре напомнили: распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений в интернете, содержащих обвинение в совершении преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы сроком до трех лет.