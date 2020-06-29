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Сотрудник Генпрокуратуры: Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону

29.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, об этом сегодня заявил журналистам сотрудник Генеральной прокуратуры Павел Елисеев. Отметим, актуальное заявление было сделано на фоне возросшего количества обращений в органы внутренних дел людей, которые подверглись необоснованным нападкам в интернете. В частности, заявители жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Во всех случаях причина нападок - выражение позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны. В Генпрокуратуре отметили, что такие явления не только неприемлемы, но и преследуются по закону.

Павел  Елисеев, и. о. начальника отдела Генеральной прокуратуры Беларуси: "Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия. Свобода мнений закреплена в конституции и гарантирована государством".

Сегодня органами внутренних дел проводится проверка по целому ряду обращений от граждан за клевету в интернете. Среди заявителей медийные личности и известные спортсмены. В Генпрокуратуре напомнили: распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений в интернете, содержащих обвинение в совершении преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы сроком до трех лет.

 
 
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Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, об этом сегодня заявил журналистам сотрудник Генеральной прокуратуры Павел Елисеев. Отметим,...
 
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