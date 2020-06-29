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«Мы должны видеть человека». Президент поручил разработать новые правила поступления в вузы
29.06.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы, сообщает
— Мы должны видеть человека, — заявил президент.
Структуру заданий централизованного тестирования в Беларуси планировали усовершенствовать еще пять лет назад.
— Вообще дальше будем развивать тесты в направлении введения еще одной части, где абитуриенты будут или писать эссе, или писать сочинение, это что касается гуманитарных предметов, или решать какие-то специальные задачи по естественным дисциплинам, —
Централизованное тестирование в Беларуси
В первый год ЦТ заменило не только вступительные экзамены, но и выпускные из школы. Но многие получили неудовлетворительные оценки, поэтому нововведение тут же свернули — аттестаты выдали по годовым оценкам. И на следующий год ввели и выпускные экзамены, и ЦТ.
С 2019 года результаты централизованного тестирования
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Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы.
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