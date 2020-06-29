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В Берестовицком районе - серьезный мор рыбы. Похоже, кто-то вылил в речку сточные воды
29.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В реке Берестовчанка возле деревни Иодичи, что в Берестовицком районе, погибла рыба. Мор обнаружили местные жители и сразу же сообщили в природоохрану. Специалисты взяли пробы воды в водоеме — и сейчас стало известно, что причиной мора стало загрязнение реки сточными водами,
Мертвую рыбу местные жители обнаружили вечером 24 июня. От Берестовичанки исходил неприятный запах, вода помутнела. Люди обратились в природоохрану. Специалисты районной инспекции охраны животного и растительного мира обследовали водоем и взяли пробы воды.
На территории населенных пунктов, где протекает река, загрязнения не обнаружено, а вот за пределами деревень есть его следы. Вывод специалистов: причиной мора рыбы стало загрязнение реки сточными водами.
Как сообщили в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира, погибло более полутора тысяч особей рыбы. Ущерб — 1970 базовых величин, это более 53 тысяч рублей.
Материалы дела переданы в Берестовицкий РОВД, проводится проверка. За такой масштабный урон виновнику может грозить уголовная ответственность и лишение свободы до трех лет.
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В реке Берестовчанка возле деревни Иодичи, что в Берестовицком районе, погибла рыба. Мор обнаружили местные жители и сразу же сообщили в природоохрану....
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