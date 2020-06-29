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В Берестовицком районе - серьезный мор рыбы. Похоже, кто-то вылил в речку сточные воды

29.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В реке Берестовчанка возле деревни Иодичи, что в Берестовицком районе, погибла рыба. Мор обнаружили местные жители и сразу же сообщили в природоохрану. Специалисты взяли пробы воды в водоеме — и сейчас стало известно, что причиной мора стало загрязнение реки сточными водами, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Мертвую рыбу местные жители обнаружили вечером 24 июня. От Берестовичанки исходил неприятный запах, вода помутнела. Люди обратились в природоохрану. Специалисты районной инспекции охраны животного и растительного мира обследовали водоем и взяли пробы воды.

На территории населенных пунктов, где протекает река, загрязнения не обнаружено, а вот за пределами деревень есть его следы. Вывод специалистов: причиной мора рыбы стало загрязнение реки сточными водами.

Как сообщили в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира, погибло более полутора тысяч особей рыбы. Ущерб — 1970 базовых величин, это более 53 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в Берестовицкий РОВД, проводится проверка. За такой масштабный урон виновнику может грозить уголовная ответственность и лишение свободы до трех лет.

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В реке Берестовчанка возле деревни Иодичи, что в Берестовицком районе, погибла рыба. Мор обнаружили местные жители и сразу же сообщили в природоохрану....
 
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