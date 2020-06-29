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«Сказали, фривольно выражаю мнение в соцсетях» Победителя Славянского базара исключили из концертов

29.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходных победитель «Славянского базара-2016» певец Алексей Гросс сообщил в сториз в Instagram, что в связи с высказываниями в соцсетях за «справедливую Беларусь и честные выборы» его выступления убрали из программы Республиканского балла выпускников, а также других концертов.


Фото: Facebook артиста

— Прямо сейчас я должен был быть на президентском балу, где пел бы свои треки с президентским оркестром и поздравлял бы наших белорусских студентов, — рассказывает на видео Алексей Гросс. — Но из-за того, что я в своих социальных сетях за справедливую Беларусь, за честные выборы, в один прекрасный момент мне позвонили и отказали в [участии] во всех государственных мероприятиях. И теперь я нигде не участвую.

Бал выпускников проходил в субботу, 27 июня, в БелЭкспо. Традиционно перед выпускниками вузов выступил президент. Среди артистов, которые были на празднике, Александр Солодуха, «Леприконсы», Алена Ланская, Мэвл, Таисия Повалий.

Видео, которое Алексей Гросс, выложил в сториз в Instagram:

Открыть/скачать видео (7.81 МБ)

По словам Алексея Гросса, выступить на балу его пригласили примерно месяц назад. Артист должен был исполнить три-четыре композиции. Одна из них была в дуэте под сопровождение президентского оркестра. Оркестр, рассказывает певец, подготовил аранжировку к треку.

— Кроме того, 2 июля, я должен был петь во Дворце Республики, а 3-го у стелы «Минск — город-герой», во время концерта в День Независимости, — описывает ситуацию Алексей Гросс. — В пятницу, когда я ехал на репетицию бала выпускников, мне позвонили, сказали, что меня убирают из мероприятия 2 июля. Через полчаса я узнал, что из списка артистов, которые будут петь на балу, мою фамилию также исключили.

В субботу, продолжает артист, ему написали в мессенджер, что в концерте на День Независимости, он тоже не участвует. Кто именно объявил Алексею об исключениях из программы, певец отказался называть. «Не хочу подставлять людей», — пояснил он.

— Причину вчерашнего исключения мне не объяснили, — говорит собеседник. — По ситуации с балом и 2 июля сказали: это связано с тем, что я фривольно выражаю мнение в своих социальных сетях. А еще сказали, что отслеживается, на какие публикации я ставлю «лайки».

Алексей Гросс рассказывает, что «фривольным выражением мнения» могли посчитать несколько его публикаций в Istagram. В одной из сториз артист призывал поддержать медиков во время Covid-19. В другой — «репостнул» запись Виктора Бабрико, «где он призывал людей не идти на митинг, а чтобы все было честно и красиво». А еще, перечисляет Алексей, он публиковал у себя в соцсетях новости о задержаниях Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

— Кроме того, я высказывался в сториз, что это ненормально, когда автозаки подъезжают и пакуют людей, — рассказывает Алексей Гросс. — Я сам видел, что это за люди, общался с ним. Это не какие-то непонятные люди, которые ходят кругами. Это обычные люди, которые даже не высказывали протеста. [Их выход на улицы] это реакция на то, что задержания людей, которым ничего не объясняют, это ненормально.

По словам артиста, он не сразу решился рассказать о своей ситуации в Instagram. Останавливало его несколько моментов. Первое, он не хотел навредить коллегам, на которых это может отразиться, второе — он не собирался делать из данной ситуации «хайпа».

— Артист должен получать популярность благодаря своему творчеству, а не таким историям, — поясняет Алексей. — […] Артисты и другие творческие люди обсуждают ситуацию, которая сейчас происходит в стране, но не все могут позволить себе высказаться на эту тему — у кого-то семья, родители. И люди просто боятся — боятся не столько за себя, сколько за других. В итоге им приходится быть лицемерами. […] Но я не хочу выглядеть перед собой лицемером. Иначе я перестану себя уважать. Молчать — это неправильно. Я ведь не агитирую людей собираться или выступать против власти, я просто высказываю свое мнение о происходящем.

Музыкант говорит, что после всей этой ситуации не боится остаться без работы.

— Руки, ноги у меня есть, заработать я смогу. Лучше я буду крутить шаурму в кругу честных, порядочных и свободных людей, чем буду причастен к высказываниям, после который мне хочется зайти в ванную и помыться.

— Как ваши поклонники отреагировали на всю эту ситуацию?

— Я не ожидал такой поддержки, у меня директ в Instagram просто завален сообщениями. Такую поддержку, я чувствовал только в момент, когда участвовал на «Славянском базаре».

TUT.BY обратился в Министерство культуры, которое являлось одним из организаторов бала выпускников. В пресс-службе ведомства мы хотели уточнить, действительно ли артист был в программе бала и почему его исключили. Как только мы получим их комментарий, мы его опубликуем.

 
Теги: Минск
 
 
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На выходных победитель «Славянского базара-2016» певец Алексей Гросс сообщил в «сториз» в Instagram, что из-за его высказываний в соцсетях за «справедливую Беларусь и...
 
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