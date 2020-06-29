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Изменения в рационе животных зоопарка с учетом погоды

29.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столичном зоопарке идет оборудование новых вольеров. Сегодня здесь живут более четырех сотен видов животных изо всех уголков планеты. На летнее время у них меняется рацион: добавляют больше свежих овощей, фруктов и зелени. Работники зоосада внимательно следят за тем, чтобы во всех вольерах была свежая питьевая вода. При необходимости землю в апартаментах зверей поливают. Крупным млекопитающим нужны и регулярные водные процедуры. Также теперь идет реставрация набережной. Новый вид приобретут мостики и обзорные площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.

 
 
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В столичном зоопарке идет оборудование новых вольеров. Сегодня здесь живут более четырех сотен видов животных изо всех уголков планеты. На летнее время у них...
 
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