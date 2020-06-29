Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске специалисты остужают дорожное покрытие Аномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем...

Аномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем широкие проспекты и наиболее оживленные участки дорог.Поливать их начинают, когда температура асфальта достигает двадцати пяти градусов. В наиболее горячее время дня спецтехника выезжает в город каждый час. К процессу присоединился(видео).