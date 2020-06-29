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В Минске специалисты остужают дорожное покрытие

29.06.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем широкие проспекты и наиболее оживленные участки дорог. 

Поливать их начинают, когда температура асфальта достигает двадцати пяти градусов. В наиболее горячее время дня спецтехника выезжает в город каждый час. К процессу присоединился Илья Цветков (видео).

 
 
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Аномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем...
 
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