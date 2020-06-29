|
В Минске специалисты остужают дорожное покрытие
29.06.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем широкие проспекты и наиболее оживленные участки дорог.
Поливать их начинают, когда температура асфальта достигает двадцати пяти градусов. В наиболее горячее время дня спецтехника выезжает в город каждый час. К процессу присоединился Илья Цветков (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аномальная жара опасна для дорожного покрытия. Асфальт в буквальном смысле плавится. Специальные поливочные машины остужают полотно. Под особенным контролем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)