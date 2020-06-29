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Запрет на посещение лесов в Минской области
29.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз-за высокого риска возникновения пожаров запрет на посещение лесов сейчас действует в 15 районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и Минский. Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф в размере до 670 рублей. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства, а также в мобильном приложении МЧС.
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Из-за высокого риска возникновения пожаров запрет на посещение лесов сейчас действует в 15 районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и...
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