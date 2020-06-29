Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на посещение лесов в Минской области Из-за высокого риска возникновения пожаров запрет на посещение лесов сейчас действует в 15 районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и...

Из-за высокого риска возникновения пожаров запрет на посещение лесов сейчас действует в 15 районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и Минский. Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф в размере до 670 рублей. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства, а также в мобильном приложении МЧС.