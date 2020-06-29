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Солнечно и ветрено. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе
29.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет преимущественно солнечно, но возможны кратковременные дожди и сильный ветер,
В понедельник — переменная облачность. Возможны дожди и гроза. Воздух днем прогреется до +27 °С.
Во вторник — переменная облачность и почти без осадков. Утром могут пойти дожди. Днем — ветрено. Температура воздуха — +20…22 °С.
В среду ясно, без осадков, но сильный ветер. Днем — до +23 °С.
В четверг утром — ясно, днем — облачно с прояснениями. Вечером — дождь. Днем — +29 °С.
Хорошей недели!
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В Гродно на неделе будет преимущественно будет солнечно, но возможны кратковременные дожди и сильный ветер.
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