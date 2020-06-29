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Солнечно и ветрено. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе

29.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на неделе будет преимущественно солнечно, но возможны кратковременные дожди и сильный ветер, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность. Возможны дожди и гроза. Воздух днем прогреется до +27 °С.

Во вторник — переменная облачность и почти без осадков. Утром могут пойти дожди. Днем — ветрено. Температура воздуха — +20…22 °С.

В среду ясно, без осадков, но сильный ветер. Днем — до +23 °С.

В четверг утром — ясно, днем — облачно с прояснениями. Вечером — дождь. Днем — +29 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на неделе будет преимущественно будет солнечно, но возможны кратковременные дожди и сильный ветер.
 
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