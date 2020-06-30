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Женщину из Поставского района суд оштрафовал за пост о встрече в парке, которой не было
30.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Поставах рассмотрел административное дело в отношении 50-летней домохозяйки из горпоселка Воропаево Анны Федоренок. Женщину
Напомним, 8 мая Анна Федоренок написала такой пост: «Друзья. Нам надо обязательно собраться в парке в Воропаево в воскресенье [10 мая] в 18.00. Обсудить все про инициативную группу и про подписи (за блогера Сергея Тихановского, который
Через несколько часов домой к женщине пришли милиционеры и потребовали пойти с ними в РОВД. Анна не открыла им дверь. Через неделю ее повесткой вызвали в милиции и там составили протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. В нем было написано, что женщина призывала прийти 9 мая в воропаевский парк и «устроить антипарад».
Из-за болезни Анны суд рассмотрел ее дело 25 июня. Активистка не признала себя виновной и сказала суду, что она ничего не нарушила.
Судья Наталья Жукова оштрафовала женщину на 3 базовые величины (81 рубль). Напомним, ч.1 ст. 23.34 КоАП предусматривает штраф до 30 базовых или же административный арест.
Мягкое, по мнению присутствовавших, решение суда стало неожиданностью для Анны Федоренок и ее друзей, которые пришли на заседание, чтобы поддержать ее. По словам женщины, она была готова к наказанию максимальным штрафом.
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В милицейском протоколе было написано, что женщина призывала прийти 9 мая в воропаевский парк и «устроить антипарад».
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