Женщину из Поставского района суд оштрафовал за пост о встрече в парке, которой не было

Источник материала: Tut.by

Суд в Поставах рассмотрел административное дело в отношении 50-летней домохозяйки из горпоселка Воропаево Анны Федоренок. Женщину обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Основанием стал ее пост в телеграм-канале «Поставщина для жизни» от 8 мая, в котором Анна призвала подписчиков собраться в местном парке. Эта встреча в итоге так и не состоялась, однако суд оштрафовал жительницу поселка на 3 базовые величины (81 рубль), сообщает «Віцебская вясна».



Анна Федоренок. Фото: «Віцебская вясна»

Напомним, 8 мая Анна Федоренок написала такой пост: «Друзья. Нам надо обязательно собраться в парке в Воропаево в воскресенье [10 мая] в 18.00. Обсудить все про инициативную группу и про подписи (за блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. — Прим. TUT.BY). Передайте друзьям и не бойтесь. Мы просто собираемся в парке дышать свежим воздухом. Ничего противозаконного».

Через несколько часов домой к женщине пришли милиционеры и потребовали пойти с ними в РОВД. Анна не открыла им дверь. Через неделю ее повесткой вызвали в милиции и там составили протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. В нем было написано, что женщина призывала прийти 9 мая в воропаевский парк и «устроить антипарад».





Из-за болезни Анны суд рассмотрел ее дело 25 июня. Активистка не признала себя виновной и сказала суду, что она ничего не нарушила.

Судья Наталья Жукова оштрафовала женщину на 3 базовые величины (81 рубль). Напомним, ч.1 ст. 23.34 КоАП предусматривает штраф до 30 базовых или же административный арест.

Мягкое, по мнению присутствовавших, решение суда стало неожиданностью для Анны Федоренок и ее друзей, которые пришли на заседание, чтобы поддержать ее. По словам женщины, она была готова к наказанию максимальным штрафом.