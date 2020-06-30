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И. Иванов: “Мельница моды” - это отдельная фешен-история в нашей стране
30.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИгорь Иванов, завотделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Мельница моды" - это такая
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Игорь Иванов, завотделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Мельница моды" - это такая отдельная фешен-история в...
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