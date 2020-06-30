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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Иванов: “Мельница моды” - это отдельная фешен-история в нашей стране Игорь Иванов, завотделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Мельница моды" - это такая отдельная фешен-история в...

"Мельница моды" - это такая. Потому что многие дизайнеры, которые сейчас работают на белорусских предприятиях, которые создали свои бренды, которые успешно развиваются, когда-то начинали с "Мельницы моды". Так же выходили молодыми на этот подиум, соревновались, переживали, получали награды. "Мельница моды" - это такой путь от начинания к созданию чего-то более профессионального".