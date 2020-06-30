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И. Иванов: “Мельница моды” - это отдельная фешен-история в нашей стране

30.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Игорь Иванов, завотделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Мельница моды" - это такая отдельная фешен-история в нашей стране. Потому что многие дизайнеры, которые сейчас работают на белорусских предприятиях, которые создали свои бренды, которые успешно развиваются, когда-то начинали с "Мельницы моды". Так же выходили молодыми на этот подиум, соревновались, переживали, получали награды. "Мельница моды" - это такой путь от начинания к созданию чего-то более профессионального". 

 
 
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Игорь Иванов, завотделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи: "Мельница моды" - это такая отдельная фешен-история в...
 
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