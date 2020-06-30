Брестчанин вернулся с рыбалки - и нашел под капотом змею

Источник материала: Tut.by

Брестские спасатели достали из-под капота легкового автомобиля брестчанина змею, сообщает «Виртуальный Брест» .

Видео: Виртуальный Брест

В МЧС о змее сообщил владелец автомобиля. Мужчина объяснил, что вернулся с рыбалки и под капотом обнаружил ужа.

Прибывшие на место спасатели достали змею, увезли и выпустили на волю.