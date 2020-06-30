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Брестчанин вернулся с рыбалки - и нашел под капотом змею

30.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские спасатели достали из-под капота легкового автомобиля брестчанина змею, сообщает «Виртуальный Брест».

Видео: Виртуальный Брест

В МЧС о змее сообщил владелец автомобиля. Мужчина объяснил, что вернулся с рыбалки и под капотом обнаружил ужа.

Прибывшие на место спасатели достали змею, увезли и выпустили на волю.

 
Теги: Брест
 
 
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