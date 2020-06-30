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Брестчанин вернулся с рыбалки - и нашел под капотом змею
30.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские спасатели достали из-под капота легкового автомобиля брестчанина змею, сообщает
Видео:
В МЧС о змее сообщил владелец автомобиля. Мужчина объяснил, что вернулся с рыбалки и под капотом обнаружил ужа.
Прибывшие на место спасатели достали змею, увезли и выпустили на волю.
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Потребовалась помощь спасателей.
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