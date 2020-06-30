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Могилев отпраздновал 753-й день рождения

30.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Галерея под открытым небом, уличные музыканты на пешеходке и новый арт-объект "Дерево дружбы". А в сквере 40-летия Победы стартовал сезон танцевальных вечеров на любой возраст. Программа была обширна. Большой городской пикник собрал вчера любителей угощений и песен под гитару, а спортивная акция "Битва дворов" - любителей активного отдыха. Никто не остался без наград. Как и победители творческого молодежного конкурса "Арт-фест" - самым талантливым вручены ценные подарки.

 
 
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Галерея под открытым небом, уличные музыканты на пешеходке и новый арт-объект "Дерево дружбы". А в сквере 40-летия Победы стартовал сезон танцевальных вечеров на...
 
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