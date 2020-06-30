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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты и сенаторы сегодня закрывают весеннюю сессию. В повестке - рассмотрение Административного и Процессуально-исполнительного кодексов Депутаты и сенаторы сегодня закрывают весеннюю сессию. В повестке - рассмотрение в первом чтении Административного и Процессуально-исполнительного кодексов....

Депутаты и сенаторы сегодня закрывают весеннюю сессию. В повестке - рассмотрение в первом чтении Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. Разработчики новых редакций смягчили ответственность по 236 составам правонарушений. Усилена профилактическая роль этих документов. По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента, МВД, парламентарии, юристы и ученые. Проекты направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.