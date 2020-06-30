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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобили "Джили" начнут продавать в Беларуси в следующем году Запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре. На выбор дилеры...

Запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре. На выбор дилеры предложат семь цветовых гамм. В частности, в золотом, серебристом, кристально-белом и голубом окрасе. Машину снабдят адаптивным круиз-контролем, а также функцией распознавания дорожных знаков. Кстати, отдельные детали будет собирать завод под Борисовом. Ориентировочная стоимость нового электромобиля - 70 тысяч рублей. Сейчас на предприятии испытания проходит старая модель китайской сборки. Изучаются особенности эксплуатации.Ожидается, что электромобиль будет полностью адаптирован под европейский климат, мультимедиа русифицируют, в комплекте также будут идти специальные переходники для европейских зарядных станций.О том, как будет развиваться зеленая инфраструктура, повлиял ли на ввоз электромобилей указ Главы государства, расскажем в проектев среду после