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Электромобили "Джили" начнут продавать в Беларуси в следующем году

30.06.2020 10:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре. На выбор дилеры предложат семь цветовых гамм. В частности, в золотом, серебристом, кристально-белом и голубом окрасе. Машину снабдят адаптивным круиз-контролем, а также функцией распознавания дорожных знаков. Кстати, отдельные детали будет собирать завод под Борисовом. Ориентировочная стоимость нового электромобиля - 70 тысяч рублей. Сейчас на предприятии испытания проходит старая модель китайской сборки. Изучаются особенности эксплуатации. 

Ожидается, что электромобиль будет полностью адаптирован под европейский климат, мультимедиа русифицируют, в комплекте также будут идти специальные переходники для европейских зарядных станций. 

О том, как будет развиваться зеленая инфраструктура, повлиял ли на ввоз электромобилей указ Главы государства, расскажем в проекте "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".

 
 
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Запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре. На выбор дилеры...
 
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