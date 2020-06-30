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Летняя дорога безопасности

30.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

С целью профилактики чрезвычайных ситуаций на водоёмах работники  Чашникского  РОЧС совместно с представителями ОСВОДа  провели рейд, который состоялся  в рамках акции «Летний патруль». 

Летняя дорога безопасности

Первая точка в маршруте безопасности — городской пляж в Новолукомле. Здесь участники акции первым делом рассказали отдыхающим о том, как правильно вести себя на водоеме, где следует плавать, как оказать первую помощь. Призвали родителей не только внимательно следить за сыновьями и дочками во время купания, но и с ранних лет разъяснять им правила поведения у воды. Затем детям и взрослым сотрудники МЧС вручили наглядно-изобритательную продукцию, с которой они могут пополнить и закрепить полученные знания по безопасности.
Далее патруль продолжил путь уже по воде. Было решено проверить близлежащую акваторию Лукомльского озера. С теми, кто рыбачил или просто любовался местными пейзажами с лодок, патрулирующие беседовали о правилах безопасного использования судов, проверяли наличие средств спасения. Нарушений в ходе мониторинга установлено не было.
Конечная точка рейда — Чашники. Точнее — пляж на так называемой системе. Здесь в разгар жаркого дня тоже многолюдно. Сначала присутствующим работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям раздают памятки, брошюры, буклеты. Особенно радуются неожиданному красочному подарку дети. Следом состоялся разговор о том, чем отличается купание в реке, в которой есть течение и можно попасть в водоворот.
Наших читателей также знакомим с информацией, которая поможет как минимум не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь.

Летняя дорога безопасности

Итак, существенное значение имеет место для купания — на официально допущенном к эксплуатации пляже отдых безопаснее всего.
Наиболее благоприятная для водных процедур погода – ясная безветренная утром и вечером, когда нет опасности перегрева. Даже в жаркую погоду лучше не купаться дольше 15 минут подряд, чтобы не переохладиться.
Не купайтесь в нетрезвом виде. Не ныряйте с разбега.
Не заплывайте за буйки. Ведь их ставят не просто так: они отмечают безопасную зону.
В воде нет места шалостям. Любая, даже безобидная, может плохо закончиться.
Если вас подхватило течение, то не плывите против него. Старайтесь следовать за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему берегу.
Не теряйте присутствия духа, если попали в водоворот. Наберите побольше воздуха, погрузитесь под воду и, сильно рванувшись в сторону, всплывите.
Попав в место, заросшее водорослями, выплывая оттуда, держитесь горизонтально, чтобы не задеть растения. Но если зацепились — не делайте резких движений, постарайтесь ослабить петли растений свободной рукой.

Летняя дорога безопасности

Если случился судорожный спазм, глубоко вздохните, подожмите колени к груди, возьмите стопу в руки и резко потяните на себя, удерживая в таком положении до исчезновения судороги.
Не подплывайте близко к проходящим судам.
Не прыгайте в воду с плавучих средств, а также с причалов набережных мостов.
Отдыхая у воды всей семьёй, нельзя ни на минуту выпускать из поля зрения детей. Для обучения их плаванию рекомендуется использовать надувные предметы: круги, жилеты, нарукавники и прочее.
Катающимся на лодке стоит знать — в ней должны быть спасательные принадлежности согласно числу пассажиров. Перед тем как сесть в судно, убедитесь в его исправности. Проверьте, на месте ли уключины, весла, причальный канат и черпак для отлива воды.
В лодку нужно садиться по одному, двигаясь по центру и стараясь не нарушать равновесия. Нельзя наступать на сидения.
В лодке не должны быть дети до 7 лет. Кататься 15-летним — только в сопровождении взрослых.
Недопустимо сидеть на бортах, пересаживаться с места на место, перегружать средство сверх нормы, останавливаться на судне около мостов или под мостами.

Акция «Летний патруль» будет проходить до конца августа. В её рамках организуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, гибели от них людей, несчастных случаев на воде.
Помимо проверки официально установленных мест для купания, будут организованы рейды в лесопарковые зоны с целью выявления гражданами нарушений пожарной безопасности, очагов возгорания.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 

 
 
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С целью профилактики чрезвычайных ситуаций на водоёмах работники  Чашникского  РОЧС совместно с представителями ОСВОДа  провели рейд, который состоялся  в...
 
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