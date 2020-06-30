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Иностранные туристы не спешат в Италию после открытия границ

30.06.2020 11:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Границы Италии для туристов из ЕС открыты с 15 июня, однако ажиотажного спроса на направление по-прежнему нет. Особенно страдают от этого популярные туристические города, такие как Рим, Венеция или Флоренция. Бронирования на июнь снизились на 54 % из-за неопределенности, связанной со второй волной пандемии. По словам экспертов, иностранные гости вряд ли вернутся в Италию раньше сентября или октября. Большинство туристов приезжает сейчас в основном из Германии и Австрии, главным образом потому, что оттуда недолго и удобно добираться. По данным национального статистического бюро Istat, иностранцы ежегодно тратят в Италии не менее 48 млрд евро, в то время как итальянцы за рубежом почти вдвое меньше - около 24 млрд евро. 

 
 
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Границы Италии для туристов из ЕС открыты с 15 июня, однако ажиотажного спроса на направление по-прежнему нет. Особенно страдают от этого популярные туристические...
 
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