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В Гродно на небольшой речке Лососянка подрались бойцовская собака и бобр. Дикое животное напало первым

30.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на реке Лососянке встретились бобр и стаффордширский терьер. В итоге дикое животное покусало собаку. Сейчас пес проходит лечение — раны глубокие. Хозяева стаффа были удивлены, что в небольшом водоеме водятся бобры, и рассказали TUT.BY, как все произошло.


Фото: katyaburg.ru, носит иллюстративный характер

В один из дней гродненцы пошли со своим питомцем на речку, чтобы Кира, их стаффордширский терьер, смогла поплавать. Выбрали безлюдное место, сняли поводок с собаки и пустили ее в воду. Пес с радостью бросился в водоем.

— Собака у нас миролюбивая, воспитанная, никого не трогает. И вот она плавает, вокруг — никого. Тишина. Мы специально выбрали это место, чтобы не было никого вокруг и чтобы никому не мешать. Вдруг в метрах 20 от нас что-то плюхнуло — это был достаточно громкий звук. Сначала мы подумали, что кто-то пришел так же, как и мы, с питомцем на речку. Но никого рядом не было. А потом увидели, что кто-то плавает в реке и решили снять происходящее на видео. Оказалось, это бобр. Сначала мы не испугались, даже в шутку сказали: «Кира, взять!». Собака, конечно, никого «брать» не собиралась, — рассказывает гродненка Ольга.

Открыть/скачать видео (28.25 МБ)

А дальше все произошло очень быстро — бобр в какой-то момент напал на собаку. Испугались и пес, и его хозяева. В итоге Кире удалось выбраться на берег. На боку пса были серьезные рваные раны.

— Мы и не думали, что здесь, в этой небольшой речке водятся бобры. Думали, может быть, это связано с тем, что на Немане был мор рыбы — и животные ушли сюда. В общем, хочется предупредить гродненцев, что могут быть такие встречи и нужно быть осторожными, — рассказывает Ольга.

В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира сразу же поинтересовались, что с бобром.

 — С бобром все в порядке, — успокоил TUT.BY специалистов.

В инспекции говорят, что эти дикие животные водятся во всех реках региона, живут бобры также в водоемах областного центра и в его окрестностях. Здесь запрещена охота на бобра, поэтому звери «чувствуют себя комфортно» в городских реках — в том числе, и в небольшой Лососянке на окраине Гродно.

Но встретить это дикое животное можно и в центре города.


Фото: предоставлено читателем

В то же время в инспекции посоветовали все же выгуливать домашних питомцев в определенных разрешенных местах и по всем правилам — с поводком и намордником. Тогда такой ситуации можно было бы избежать. В общем-то, напоминают специалисты, и купаться в неустановленных местах тоже не стоит.

В Гродненской областной организационной струк​туре БООР TUT.BY рассказали, что бобры — животные, которые просто так ни на людей, ни на домашних животных не нападают. Скорее всего, в данном случае зверь защищал свою хатку, определив, что собака представляет для него и сородичей опасность.

 — Там, рядом, в норе могли быть детеныши. Собака была воспринята как угроза. Бобр — животное территориальное, таким образом он охраняет свои угодья.

Сначала, видя опасность, плывущий бобр хлопает хвостом по воде и ныряет вглубь. Таким образом он предупреждает своих сородичей об опасности. Видимо, именно этот звук и слышали гродненцы.

Сейчас собака Кира после встречи с бобром проходит курс лечения. Хозяйка говорит, что питомец чувствует уже себя лучше.

В Беларуси насчитывается около 45 тысяч особей бобра, которые заселили абсолютно все регионы страны. Охота на бобра в Беларуси разрешена с начала сентября по конец марта. Добыча этого вида грызунов у нас строго регламентируется.

Чаще всего бобры активны вечером и ночью. Жилища их делятся на хатки и норы. Если берега водоема сухие и обрывистые, то бобер для жилья роет нору, а в местах с низкими и заболоченными берегами бобр сооружает хатку, входы в которые находятся над водой. А в норах есть несколько комнат: «спальни» с лежками, «столовые» и убежища.

Кстати, в 2013 году в Каменецком районе от укуса бобра погиб брестчанин. Нападали бобры на людей и на Гродненщине. В 2003 году животное, предположительно, зараженное бешенством, покусало животноводов молочной фермы в деревне Дровеники Островецкого района.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Хозяева стаффа были удивлены, что в небольшом водоеме водятся бобры, и рассказали TUT.BY, как все произошло.
 
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